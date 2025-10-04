Jason Voorhees kan bli spilt av en tidligere WWE-superstjerne i Friday the 13th-rebooten

HQ

Ettersom Friday the 13th gjenopplives etter en lang periode borte fra rampelyset, er et av de store spørsmålene hvem som skal få oppgaven med å spille den berømte morderen denne gangen. Det ser ut til at en av personene som utforskes for den ruvende og imponerende morderen er en tidligere WWE-bryter, ettersom Braun Strowman ennå kan bli monsteret bak masken.

Adam Scherr, den virkelige personen bak Braun Strowman, forklarte nylig til Collider at det har vært samtaler om å se ham bli Jason Voorhees, men at ingenting er bekreftet ennå.

"Det kan være noen samtaler om det med folk jeg kjenner og byrået mitt. Hvis vi noen gang kan få alle til å komme tilbake på samme side og få ting til å fungere, kan jeg kanskje bli den neste Voorhees."

Scherr fortsetter med å forklare at hvis han fikk sjansen til å bli Jason Voorhees, ville han også "gjerne barbere av seg skjegget for å spille rollen."

Tror du Braun Strowman ville vært en smart person til å spille Jason Voorhees?