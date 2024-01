JBL lager nå strømmemikrofoner

HQ

JBL Quantum Stream Talk er "introduksjonen til serien" med innebygd JBL QuantumENGINE PC-programvare for justering av mikrofonens EQ slik at den passer nøyaktig til omgivelsene. En støtdempende sokkel og et superkardioid opptaksmønster sørger for opptak uten bakgrunnsstøy og er optimalisert for solostrømming.

For "skapere på farten" er Quantum Stream Wireless det rette valget, siden den kan bæres på kroppen og bruker en retningsbestemt mikrofon som fanger opp lyd fra alle retninger. En dongle følger med for automatisk tilkobling, kombinert med en lett clip-on-design som gjør den enkel å ta med seg. Miljøstøyreduksjon sikrer at opptakene tas opp "uten forstyrrelser fra lydkilder i omgivelsene".

JBL Quantum Stream Studio er flaggskipet i serien og "løfter ethvert opptak til profesjonell kvalitet med sine tre spesialdesignede kondensatormikrofoner" i 192 kHz/24 bit kringkastingskvalitet. Om du strømmer spill eller gjør opptak sammen med en medprogramleder eller med et rom fullt av gjester, sørger mikrofonens quad-pattern pickup-design for best mulig lydopptak i alle situasjoner.