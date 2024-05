JBLs Quantum Stream Talk-mikrofon er ideell for å forbedre streamoppsettet ditt

HQ

JBL ønsker å hjelpe deg med å utvide og forbedre strømmeoppsettet ditt med et mikrofonalternativ som handler om å fange opp en enkelt stemme høyt og tydelig. Denne enkeltkondensatormikrofonen, kjent som Quantum Stream Talk, bruker et superkardioidmønster for å fange opp bare stemmen din uten uønsket bakgrunnslyd.

Mikrofonen har også en dempingsknapp som kan trykkes inn med ett trykk, og har en plug and play-design som gjør den enda enklere å ta i bruk. Mikrofonen har også noen ekstrafunksjoner og bonuser, blant annet en innebygd støtdemper, en kontrollknapp som er enkel å justere og et fleksibelt design, og du kan se hvordan alt dette fungerer i praksis i den nyeste episoden av Quick Look.

Vår egen Magnus har satt enheten på prøve i den nye videoen, der han deler en rekke fakta og tanker om enheten og hvordan den fungerer i praksis.