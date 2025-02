Jean Reno er åpen for å gjenta sin rolle i en remaster av Onimusha 3: Demon Siege

Med tanke på alle de nylige Onimusha-relaterte nyhetene fra Capcom, med nye titler som Onimusha: Way of the Sword og en remaster av Onimusha 2: Samurai's Destiny, er det mange av oss som håper at det tredje spillet i serien også får litt kjærlighet. Kan en remaster av det kritikerroste Onimusha 3: Demon Siege fra 2004 bli det neste? La oss håpe det, og den franske skuespilleren Jean Reno, som spiller en av hovedrollene i tittelen, er klar til å vende tilbake. I hvert fall hvis vi skal tro agenten hans, som har sagt til VG247 at han gjerne tar rollen på nytt.

Dette er spesielt relevant siden Capcom, da de remastret Onimusha: Warlords for noen år siden, fikk den originale skuespilleren Takeshi Kaneshiro til å spille inn dialogen sin på nytt for spillet. Og skulle Onimusha 3 få samme behandling, ville det være logisk at Jean Reno fikk samme mulighet. Vi krysser fingrene!

