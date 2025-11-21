Jeep avduker helt ny og helelektrisk 2026 Recon SUV

HQ

Jeep Jeep har avduket den neste iterasjonen av Recon -modellen, da 2026-utgaven av bilen har blitt presentert for verden. Dette blir en helelektrisk SUV som er designet for å takle en rekke forskjellige terrengtyper, samtidig som den har et kraftig sett med motorer som kan yte så mye som 650 hestekrefter.

I pressemeldingen for avsløringen av bilen hevdes det at 2026 Jeep Recon vil være i stand til å oppnå 0-60 mph på så lite som 3,6 sekunder, samtidig som den leverer en rekkevidde på 250 miles eller 402 km. Den vil ha fem forskjellige kjøremoduser for å håndtere unikt terreng, har avtakbare dører, et romslig interiør med håndlagde materialer og over 170 sikkerhetsfunksjoner for å beskytte føreren og passasjerene.

Når det gjelder lanserings- og produksjonsplanene, lover Jeep at bilen vil komme i fullskalaproduksjon tidlig i 2026, før den opprinnelig debuterer i USA og Canada kort tid etter. En global ekspansjon er planlagt å skje i fjerde kvartal i år. Det er ennå ikke sagt noe om prisen på modellen, men det kan vi nok forvente å høre nærmere lanseringen midtveis i 2026.