Jeep og North Face går sammen om en ny Avenger 4xe Edition

Jeep har kunngjort at de samarbeider med frilufts- og villmarksekspertene på North Face om en ny Avenger 4xe Edition -modell. Selve bilen vil bli avslørt senere denne uken 25. oktober, og når det gjelder hva den vil se ut til å tilby, er vi lovet :

"Begge merkene fremmer utforskning - The North Face oppmuntrer til å presse personlige grenser, mens Jeep legemliggjør frihet, lidenskap og autentisitet. Sammen feirer de oppdagelsesreisen, og inspirerer enkeltpersoner til å bryte seg løs fra rutiner og omfavne eventyr, utforske nye landskap, kulturer og ideer."

Det opplyses at kun 4 806 enheter vil bli produsert, og at bilen er "inspirert av naturen, spesielt fjellene", og at modellen har vært under utvikling i to år, og at de to merkene har samarbeidet om å inkorporere "særegne materialer og avanserte teknikker fra deres respektive verdener, noe som resulterer i et enestående produkt som hyller bærekraft i alle aspekter."

Vi vil få nærmere detaljer og spesifikasjonsinformasjon om bilen senere denne uken, etter at den er avslørt.

