Jeff Bridges: Big Lebowskis Donny var en hallusinasjon

En teori blant fans av The Big Lebowski har lenge vært at Donny, spilt av Steve Buscemi, bare er en hallusinasjon skapt av Walter. Det er en teori som The Dude selv, Jeff Bridges, er enig i - noe han nylig diskuterte i et intervju. Ifølge Bridges er Donny et produkt av Walters fantasi, en hallusinasjon som sannsynligvis stammer fra hans PTSD.

Bridges peker spesielt på hvordan hans egen karakter, The Dude, nesten aldri interagerer direkte med Donny, bortsett fra en gang da han sier "Thank you, Donnie", noe Bridges mener kan tolkes som at han spiller på lag med Walters vrangforestilling.

"Han er et produkt av Walters fantasi... Og de siste gangene jeg har sett filmen, har jeg kjørt det temaet, og det fungerer på en måte. Fordi The Dude aldri - bare én gang anerkjenner han Donnie. Og det er når han [sier] "Takk, Donnie". Men det er bare for å ta Walter på senga. Han vet at vennen hans har en hallusinasjon, en PTSD-kompis, og han elsker vennen sin."

Men hva med Donnys dødsscene? For å forklare det, foreslår Bridges et hypotetisk øyeblikk der The Dude, fullt klar over Walters skjøre mentale tilstand, besøker en begravelsesagent og ber ham om å fylle en kaffekanne med aske.

"Han sier: 'Hør her, jeg har en venn som er mentalt utfordret. Han er i ferd med å legge dette spøkelset i sinnet sitt til å sove. Jeg gir deg 50 dollar...'"

Bridges gir til og med noen flere eksempler som kan støtte ideen om at Donny bare er et fantasifoster i Walters hode - en teori som definitivt er spennende. Noen scener der Donny interagerer med andre mennesker under bowlingkampene, reiser likevel spørsmål om teoriens holdbarhet.

