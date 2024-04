Jeff Bridges kommer tilbake for Tron: Ares

Jeff Bridges er kjent for mange roller gjennom sin karriere. For meg vil han alltid være The Dude først og fremst, men det er vanskelig å benekte at en av, om ikke hans mest kjente rolle kommer fra Tron.

HQ

Franchisen har ikke alltid vært like fantastisk, men det ser ut til at Disney har fornyet interessen for den. Tron: Ares skal etter planen lanseres neste år, og nå vet vi at Bridges vil være en del av den. I en samtale med Film Comment-podcasten avslørte han at han er på vei over for å filme noen ting denne uken.

"Jeg drar på lørdag for å spille en rolle i den tredje delen av 'Tron'-historien; det gleder jeg meg til," sa han. "Jared Leto er stjernen i denne tredje filmen, og jeg gleder meg virkelig til å jobbe med ham, og jeg har beundret arbeidet hans."

Bridges er begeistret for den nye teknologien de skal bruke, og da han mintes sin tid i Tron: Legacy hørtes han ikke så imponert ut. "Da jeg gjorde 'Tron 2', 'Tron Legacy', måtte vi sette alle disse prikkene i ansiktet og alle disse tingene," begynte han. "Og alt det er passé. Jeg måtte se meg selv som en ung fyr eller som en annen karakter, men den samme fyren, men det skulle være digitalt skapt. Jeg tror det var de-aging, men jeg likte ikke hvordan jeg så ut i den; jeg følte at jeg lignet mer på Bill Maher enn på meg selv; det var litt bisart."