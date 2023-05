Jeff Grubb: Jeg tror ikke KOTOR Remake noen gang vil komme ut

HQ

Det var mange som ble veldig glade da Star Wars: Knights of the Old Republic Remake ble kunngjort i 2021. Siden den gang har det bare kommet dårlige nyheter fra utviklingen, noe som til slutt førte til at det ble forsinket på ubestemt tid mens prosjektet ble gitt til en ny utvikler i fjor.

Siden den gang har vi ikke hørt noe om det, og hvis vi skal tro journalisten og insideren Jeff Grubb - vil vi sannsynligvis ikke gjøre det heller. Den nyeste episoden av podcasten hans Game Mess var dedikert til Sonys planer (Star Wars: Knights of the Old Republic Remake ble kunngjort som en konsolleksklusiv for PlayStation 5), og spillet var et av temaene. Grubb ble spurt om han tror Prince of Persia: The Sands of Time Remake vil bli utgitt først, der Grubb sa at førstnevnte ikke engang ble nevnt i Ubisofts rapport for dette regnskapsåret (slutter 31. mars 2024), men han tror fortsatt at det vil bli utgitt før KOTOR Remake.

Han fortsatte deretter og la til at han "ikke tror [KOTOR Remake] noen gang vil komme ut", og hevdet i utgangspunktet at han tror det har eller vil bli kansellert. Siden det er få journalister og insidere med samme mengde kunnskap og kilder som Grubb, vil vi ikke avskrive dette.

Å utvikle en remake av et absolutt massivt spill som Star Wars: Knights of the Old Republic og få det til å skinne på en måte som gjør fansen lykkelig er en enorm oppgave. Selv om vi ikke har hørt noe om en potensiell kansellering, vil vi absolutt ikke utelukke det.