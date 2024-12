Jeffrey Dean Morgan snakker om sin rolle i Bloody Axe Wound og hvorfor han ikke ville ha hovedrollen

HQ

Jeffrey Dean Morgan, kjent for sine roller i The Walking Dead og The Boys, har vendt tilbake til det store lerretet i en birolle i skrekkkomedien Bloody Axe Wound. I et intervju med Screen Rant avslørte Morgan at han valgte å ikke ta hovedrollen som Roger Bladecut, en seriemorderfar, til tross for at han opprinnelig ble vurdert for rollen. Morgan, som også produserte filmen sammen med sin kone Hilarie Burton, følte at det å påta seg både hovedrollen og produksjonsoppgavene kunne føre til en interessekonflikt.

I stedet gikk rollen til Billy Burke, som Morgan og Burton mente var perfekt for rollen. Ifølge Burton ble Burke umiddelbart begeistret etter å ha sett filmen og tilbød seg å ta på seg rollen. Hans prestasjon som Roger Bladecut har allerede høstet lovord, og Morgan innrømmer at ingen kunne ha spilt den bedre.

I tillegg til sitt arbeid med Bloody Axe Wound, skal Morgan vende tilbake som Negan i The Walking Dead: Dead City i den andre sesongen, som har premiere i 2025. Teaseren får fansen til å lure på om karakteren hans vil gå tilbake til sine mørkere røtter.

Gleder du deg til å se Jeffrey Dean Morgan i Bloody Axe Wound?