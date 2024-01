Jeffrey Wright har ikke sett manuset til The Batman Part II ennå.

The Batman Part II Filmen skal komme ut neste år, men det ser ut til at manuset kanskje ikke engang er helt ferdig. Skuespilleren som spiller Jim Gordon, Jeffrey Wright, sier at han ennå ikke har sett manuset.

"Du har sett like mye av manuset som jeg har på dette tidspunktet", sier han til ET. "Jeg vil ikke forhaste meg. Jeg vil bare gå videre med det."

"Det er klart at jeg er løytnant Gordon på slutten av filmen, den første filmen, så det kan hende vi går opp i gradene, antar jeg, men jeg har ikke sett noe ennå", fortsatte han. "Jeg er tålmodig, lar [regissør] Matt Reeves gjøre greia si - som kommer til å bli magisk og fantastisk - og gleder meg til å dykke ned i den igjen når den tid kommer."

Det er fortsatt lenge til vi skal se The Batman Part II, så vi er ikke så bekymret for at manuset ikke er offentliggjort ennå. Så lenge Matt Reeves tar seg god tid, er vi sikre på at det blir nok en tegneseriesuksess.