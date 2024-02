Jeffrey Wright kan komme tilbake som Isaac i The Last of Us sesong 2

HQ

Jeffrey Wright gjorde en utmerket prestasjon som den truende lederen av WLF i The Last of Us: Part II, og selv om vi kanskje ikke får et nytt videospill fra Naughty Dog på en stund, får vi sesong 2 av den populære TV-serien neste år.

I en samtale med Total Film (via GamesRadar) ble Wright spurt om ryktene om at han er tilbake som Isaac i HBO-serien. "Alt er mulig. Vi får se," sa Wright, noe som er omtrent så kryptisk som vi kunne forvente.

Wrights tilbakekomst vil være en av de eneste store rolleovertakelsene fra The Last of Us-spillene til live-action-serien. For det meste har HBO brukt skuespillere fra spillene, men de har hatt mindre roller.

Vil du se Jeffrey Wright som Isaac igjen?