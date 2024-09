Jenna Ortega ønsker å se kvinner lede sine egne serier

HQ

Jenna Ortega ønsker å se flere kvinneledede serier på kino. I stedet for å bare se en eksisterende serie ha en kjønnsflippet hovedkarakter, slik vi har sett med Doctor Who og hørt rykter om med James Bond, vil Ortega i stedet se dristige nye skritt fremover.

I et intervju med MTV om Beetlejuice Beetlejuice snakket Ortega litt om det å få se flere kvinnelige hovedroller i filmer nå for tiden. "Jeg elsker at det er mange flere kvinnelige hovedroller nå for tiden, jeg synes det er så spesielt. Men vi bør ha våre egne. Jeg liker ikke når det er som en spinoff - jeg vil ikke se 'Jamie Bond'. Skjønner du? Jeg vil se en annen tøffing," sa hun.

Ortega leder selv TV-serien Wednesday for Netflix, og blir ofte sett på som en av dagens stigende stjerner. Med suksessen til Barbie er det også tydelig at kvinnestyrte serier kan tjene mye penger for Hollywood, så kanskje vi får se mer av det i fremtiden.