Jennifer Coolidge ville ikke hatt noe imot å spille Stiflers mor igjen i en ny American Pie

American Pie ble raskt en kultklassiker og de fleste ser ut til å ha sine favorittsitater, scener og personer fra filmserien. En av de mest populære og minneverdige karakterene er Stiflers mor, spilt av Jennifer Coolidge, som egenhendig populariserte begrepet "MILF", og dukket opp i alle de fire ordinære American Pie-filmene.

Coolidge spiller for tiden hovedrollen i TV-serien The White Lotus, som ga henne en Golden Globe-pris i går, og i takketalen nevnte hun American Pie-filmene og gjorde det ganske tydelig at hun ikke ville hatt noe imot å gjenta rollen som Stiflers mor:

"There were these people who would give me these cute little jobs and it would be enough to get me to the next one... The Weitz brothers kept me going, some of these things would go like five different sequels of American Pie, I milked that to the bone. I mean, I'm still going for six or seven, whatever they want, you know?"

Det har vært sporadiske rykter om at American Pie-teamet ville komme tilbake for en ny film, og hvis dette noen gang skulle skje (la oss håpe), så kan vi trygt forvente at Stiflers mor kommer tilbake også.