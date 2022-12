Jennifer Lawrence: Jeg var den første kvinnelige actionhelten

HQ

Husker du Sigourney Weaver som Ellen Ripley i Alien, Uma Thurman som bruden i Kill Bill, Pam Grier i Coffy, Foxy Brown og en rekke andre blacksploitation-filmer? Eller hvorfor ikke Angelina Jolie som Lara Croft i Tomb Raider-filmene? For det ser det ikke ut til at Jennifer Lawrence gjør. I et intervju med Variety hevder hun bestemt at Hunger Games var den første filmen med en kvinnelig actionhelt.

"Jeg husker da jeg gjorde Hunger Games, ingen hadde noen gang satt en kvinne i hovedrollen i en actionfilm fordi det ikke ville fungere - fordi vi ble fortalt at både jenter og gutter kan identifisere seg med en mannlig hovedrolle, men at gutter kan ikke identifisere seg med en kvinnelig hovedrolle."

Et utsagn som er åpenbart feil og virker ekstremt merkelig. Så spørsmålet er, hva prøver Lawrence å oppnå her, ved å redusere og bagatellisere andre kvinners suksesser til fordel for sine egne? Det ser ut til at hun velger å lukke øynene for de siste femti årene med filmhistorie her.

Hva synes du om Jennifer Lawrence sine kommentarer? Hva er din favoritt kvinnelige actionhelt?