Jennifer Lopez spiller hovedrollen som en eliteleiemorder i Netflix' The Mother

Neste måned utvider Netflix tilbudet sitt med en actionfilm der Jennifer Lopez spiller hovedrollen som en leiemorder som kommer ut av skjul for å beskytte datteren, som hun forlot tidligere i livet for å forhindre at hun blir sugd inn i den farlige verdenen hun eksisterer i.

Filmen er kjent som The Mother og har en John Wick-følelse, ettersom Lopez hovedperson må overleve og avverge like farlige mordere, alt i et forsøk på å beskytte datteren.

Filmen kommer til Netflix 12. mai, og nå har strømmegiganten gitt ut traileren, som du kan se nedenfor for å se hvordan denne actionfilmen vil forme seg.