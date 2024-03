Jennifer Lopez spiller hovedrollen som en soldat som jakter på en AI-robot i Netflix' Atlas

Netflix elsker Jenny from the Block. Streameren og skuespilleren/musikeren har jobbet sammen på en rekke prosjekter, blant annet fjorårets actionfilm The Mother, men i mai fortsetter de samarbeidet ytterligere.

Streamingtjenesten har sluppet den første teaser-traileren for den kommende Atlas, der Jennifer Lopez spiller hovedrollen som en soldat som får i oppgave å sette en stopper for en krig som vil gjøre slutt på menneskeheten ved å fange en AI-robot på en fjern fremmed planet.

I filmen ser vi også Sterling K. Brown, Simu Liu og Mark Strong i andre roller, og du kan se alle disse ansiktene i aksjon i traileren for filmen nedenfor, i tillegg til at du finner det offisielle sammendraget og plakaten. Atlas har premiere på Netflix 24. mai 2024.

Synopsis: "Atlas Shepherd (Lopez), en briljant, men misantropisk dataanalytiker med en dyp mistro til kunstig intelligens, blir med på et oppdrag for å fange en frafallen robot som hun deler en mystisk fortid med. Men når planene går galt, er hennes eneste håp om å redde menneskehetens fremtid fra kunstig intelligens å stole på den."