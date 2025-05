Jensen Ackles jakter på en morder og avdekker et uhyggelig komplott i Prime Videos Countdown

Prime Video Prime Video har kunngjort premieredatoen for et annet stort prosjekt som de har på gang. Serien går under navnet Countdown og er en dramaserie med Jensen Ackles (The Boys' Soldier Boy) i hovedrollen som en LAPD-etterforsker som blir rekruttert til en hemmelig innsatsstyrke for å hjelpe til med å jakte på en morder som brutalt myrdet et medlem av Homeland Security midt på lyse dagen.

Som man kan forvente av en krimserie som dette, er det aldri så enkelt som å bare jakte på en skurk, for Ackles' hovedperson Mark Meachum oppdager snart at noe mye mørkere skjer under overflaten, en hendelse som setter i gang et kappløp mot tiden (en nedtelling, kan man si ...) for å redde hele byen.

Countdown Serien er skapt av Derek Haas fra FBI, og i tillegg til Ackles består rollelisten av Eric Dane fra Grey Anatomy og Jessica Camacho fra The Flash. Serien har premiere på Prime Video den 25. juni med tre episoder, og fortsetter deretter å slippe nye episoder ukentlig frem til sesongen avsluttes den 3. september. Det skulle bety at sesongen spenner over 13 episoder.

Med Countdown nesten her, kan du sjekke ut traileren for showet nedenfor, samt det riktige sammendraget.

"Når en offiser fra Department of Homeland Security blir myrdet i fullt dagslys, blir LAPD-detektiven Mark Meachum, portrettert av Ackles, rekruttert til en hemmelig innsatsstyrke, sammen med undercover-agenter fra alle grener av rettshåndhevelse, for å etterforske saken. Men jakten på morderen avdekker snart et komplott som er langt mer uhyggelig enn noen kunne ha forestilt seg, og det blir starten på et kappløp mot tiden for å redde en millionby."