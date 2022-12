Jensen Ackles ville ha rollen som Joel i The Last of Us

HQ

Som kjent var det Pedro Pascal som fikk rollen som Joel i HBOs The Last of Us til slutt, men selvfølgelig var det flere som ble vurdert før valget til slutt falt på ham. En som virkelig ønsket å spille Joel var Supernatural-skuespiller Jensen Ackles, da det ser ut til å være en av hans absolutte drømmeroller. Det er imidlertid uklart om Ackles i det hele tatt var med i vurderingen da rollen skulle fylles.

Jensen Ackles sa nylig dette på Nashcon om saken:

I was really kind of pushing hard, I don't think I was really in the mix or even had a shot at it, but for Pedro Pascal's role in The Last of Us. That was really high up on my radar."

The Last of Us har premiere på HBO Max 15. januar, og vi i redaksjonen gleder oss selvfølgelig veldig til å nyte serien i sin helhet.

Synes du Jensen Ackles kunne passet til rollen?