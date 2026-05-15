Jensen Huang ignorerte politikken og dro på en viral mattur i Beijing

HQ

Ingen har vel gått glipp av toppmøtet som har funnet sted de siste dagene mellom Kina og USA og deres respektive ledere. Den amerikanske delegasjonen inkluderte også en rekke næringslivsledere, deriblant Nvidias administrerende direktør Jensen Huang. Flere medier rapporterer imidlertid at den ofte populære konsernsjefen ikke virket spesielt interessert i politikk, og han har i stedet blitt kjent for å benytte anledningen til å nyte det Beijing hadde å by på.

CNN har samlet flere av de mest virale klippene som viser Huang gå rundt i byen og smake på ulike retter, der han også tar seg tid til å ta bilder av folk og prate med dem. CNN bemerker at denne oppførselen er typisk for Huang, som har gjort lignende ting før. Sjekk ut hans streiftog inn i kinesisk matkultur i innlegget nedenfor.

Med tanke på det kinesiske kjøkkenets natur er det nok få som vil klandre ham.