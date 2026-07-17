Jensen Huang takker nok en gang Sega og minner verden om hvordan de reddet Nvidia

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Under en feiring som markerte et gjensyn 30 år senere mellom Nvidias administrerende direktør og flere Sega-legender, blant annet Shoichiro Irimajiri (tidligere administrerende direktør i Sega) og Yu Suzuki (Virtua Fighter, Shenmue), benyttet Nvidias administrerende direktør Jensen Huang anledningen til nok en gang å takke Sega for at chipgiganten i det hele tatt eksisterer i dag – og minnet dermed verden om en historie som kanskje ikke alle kjenner til.

På midten av 1990-tallet var Nvidia en chip-produsent i vanskeligheter som klarte å sikre seg en kontrakt med Sega om å utvikle grafikkbrikken til Dreamcast. Nvidia mislyktes imidlertid også med dette, etter å ha styrt utviklingen i en annen retning enn det raskt voksende DirectX. Pengene tok slutt, og Huang reiste personlig til Japan for å be om unnskyldning.

Den daværende sjefen for Sega of America, Shoichiro Irimajiri (som senere ble Segas administrerende direktør), likte Huang og satte pris på hans ærlighet. Selv om Sega selv slet økonomisk, var det ingen tvister eller krav om tilbakebetaling knyttet til det mislykkede samarbeidet, og Sega ga i stedet Nvidia 5 millioner dollar i investeringsmidler (Huang sa selv at det nesten ikke var noen sjanse for at de noensinne ville få pengene tilbake), noe som var nok til å holde selskapet gående i ytterligere seks måneder.

Takket være Segas generøsitet klarte Nvidia å holde driften i gang, og resten er historie. Sega tjente til slutt godt på investeringen og solgte sine Nvidia-aksjer i 1999 for omtrent tre ganger så mye som de hadde satt inn i selskapet. Hadde de imidlertid ventet til i dag, ville eierandelen vært verdt så mye at Sega lett kunne ha kjøpt opp Nintendo og fortsatt hatt mesteparten av pengene igjen. Her er hva Huang sa om dette temaet da han var gjest i Joe Rogans podcast i fjor:

«Hvis han hadde beholdt den investeringen på 5 millioner dollar, tror jeg den sannsynligvis ville vært verdt rundt 1 billion dollar i dag.»

Sega kunne dermed ha vært det desidert rikeste selskapet i spillverdenen med litt mer tålmodighet, noe som utvilsomt ville ha skapt et helt annet spilllandskap enn det vi ser i dag.

Vi er vel ikke de eneste som mener at Nvidia burde takke Sega for tjenesten ved å finansiere en ny konsoll for dem?