Jeph Loeb sier at hans Supermann ville vært "nøyaktig den samme" i dag - og at James Gunns nye film er inspirert av hans arbeid

HQ

Under Gamereactors nylige prat med den legendariske tegneserieforfatteren Jeph Loeb på San Diego Comic-Con Malaga, reflekterte Superman for All Seasons-skaperen over hvordan Mannen av stål ville passe inn i dagens verden - og hvordan hans versjon fortsetter å inspirere moderne filmatiseringer, inkludert James Gunns kommende Superman-oppfølger.

Gamereactors David Caballero spurte hva hans versjon av karakteren ville gjort i dagens klima, og Loeb nølte ikke :

"Nøyaktig det samme."

Loeb forklarte at den moralske klarheten og håpet som definerer Supermann, er tidløse egenskaper som ikke bør endres med skiftende trender eller mørkere toner. "Han er en karakter som, og jeg tror at når du ser på hvor mye av James Gunns nye Supermann-film, så er det åpenbart mye som er inspirert. James har vært veldig, veldig snill mot meg og sagt at det var det som inspirerte ham mellom All-Star Superman og Superman for All Seasons."

Gunn har vært ganske tydelig når det gjelder karakterens iboende optimisme, og for Loeb er denne egenskapen sentral og viktig. "Det er en historie om håp. Og det er en historie om å være snill. Og i den verden vi lever i akkurat nå, er det et spørsmål jeg alltid stiller meg, nemlig om vi kan bruke noe av det? Jeg vil ikke løse problemene. Jeg vil bare at folk skal handle annerledes."

Han understreket at Supermanns styrke ikke måles i fysisk styrke, men i medfølelse. "Når du har en karakter som Supermann, som ikke trenger å slå deg i ansiktet, men bare vise deg det beste vi kan være - det er den historien jeg ville fortalt."

Nå som James Gunns Superman-oppfølger (planlagt for lansering i 2026) søker å redefinere helten for en ny generasjon, fungerer Loebs refleksjoner som en påminnelse om hvorfor Mannen av stål holder ut. Du kan se hele intervjuet nedenfor.