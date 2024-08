Jepp, Call of Duty: Black Ops 6s Body Shield-funksjon lar deg snakke med offeret ditt

HQ

Det finnes en håndfull funksjoner i moderne Call of Duty -spill som baner vei for tidløse nivåer av tidløs trash talking. Enten det er dødskommunikasjon eller stemmechat i nærheten, eller til og med bare el classico av teabagging, det er så mange måter å skrangle motstandere på i skytespillserien. I Call of Duty: Black Ops 6 føyer det seg enda et fantastisk alternativ til denne samlingen.

Det er bekreftet at Body Shield -mekanikken som lar spillere bruke en annen spiller som et menneskelig skjold, vil inneholde stemmechatsystemer, noe som betyr at du kan hviske inn i øret på offeret ditt mens du bruker dem til å suge opp en strøm av bly. Unødvendig å si, det er bare en måte dette sannsynligvis kommer til å ende på, og det er med søppelprat som vi aldri har sett det før, og uten tvil er det noe som enormt begeistrer CoD-samfunnet over hele verden.

Hva har du tenkt å si til ditt første offer på Body Shield?