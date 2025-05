Jeremey Clarkson gjenforenes med en The Grand Tour-kollega og får en ny medhjelper på Clarkson's Farm: Sesong 4

HQ

Prime Video Prime Video har hatt enorm suksess med dokumentarserien Clarkson's Farm, et show som tar oss med til den britiske landsbygda for å tilbringe tid med eksTop Gear og The Grand Tour vert Jeremy Clarkson på hans Diddly Squat Farm. Ettersom strømmeplattformen vanligvis er ganske stille når det gjelder å dele mer informasjon om serien (sannsynligvis for å distansere seg fra enhver kontrovers Clarkson blir innblandet i...), vil det kanskje overraske deg å høre at en fjerde sesong snart er her, og at den kommer så snart som denne måneden.

Serien vil være tilbake på Prime Video fra 23. mai, når de fire første episodene av serien gjør sin ankomst. Etter dette, en uke senere, 30. mai, kommer de neste to episodene, alt før den påfølgende uken, 6. juni, ser de to siste episodene av sesongen slippe.

I disse episodene vil Clarkson ansette ny hjelp på gården, mens Kaleb bruker tiden sin på andre ting. Den store nye ideen denne gangen vil være opprettelsen av en pub på gårdens land, og tilsynelatende vil dette tiltrekke seg oppmerksomheten til noen gamle venner, da Richard Hammond gjør en opptreden i både menneskelig og svineform.

Se traileren for de neste episodene nedenfor.