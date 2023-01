Jeremy Clarkson droppes sannsynligvis av Amazon etter hatefulle ytringer

HQ

Helt siden Top Gear-trioens exit fra BBC, har de gjort mye for Amazon Prime. The Grand Tour er en slags åndelig oppfølger, Jeremy Clarkson har laget Clarkson's Farm og James May har laget Our Man In...

Men Clarksons samarbeid med Amazon er tilsynelatende i ferd med å droppes. Variety kan bekrefte gjennom kilder at Amazon ikke ønsker å utvide samarbeidet med ham utover episodene av Clarkson's Farm og The Grand Tour som allerede er bestilt, og det er ikke kjent hvor mange av hver, men vi får i hvert fall se to sesonger til av Clarkson's Farm, og ytterligere fire spesialepisoder av Grand Tour.

Det kan se ut til å være knyttet til den kontroversielle saken Clrakson er i nå, etter at han for noen dager siden skrev en hatefull spalte om Meghan Markle og prins Harry i The Sun, der han blant annet refererte til Game of Thrones og foreslo at Markle skulle tvinges til å gå naken gjennom gatene samtidig som en folkemobb roper "skam" mot henne:

"I hate [Meghan Markle]...I hate her on a cellular level...At night, I'm unable to sleep as I lie there, grinding my teeth and dreaming of the day when she is made to parade naked through the streets of every town in Britain while the crowds chant, 'Shame!' and throw lumps of excrement at her."

Clarkson har selv beklaget flere ganger etter at The Sun mottok flere klager enn de noen gang har fått før på en spalte. Den har de nå fjernet. Han har også personlig beklaget til paret, men en talsperson har sendt følgende melding tilbake:

"On Dec. 25, 2022, Mr. Clarkson wrote solely to Prince Harry, the Duke of Sussex. The contents of his correspondence were marked Private and Confidential. While a new public apology has been issued today by Mr. Clarkson, what remains to be addressed is his long-standing pattern of writing articles that spread hate rhetoric, dangerous conspiracy theories, and misogyny. Unless each of his other pieces were also written 'in a hurry,' as he states, it is clear that this is not an isolated incident shared in haste, but rather a series of articles shared in hate."