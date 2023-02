Jeremy kunngjør en tredje sesong av Clarkson's Farm

HQ

Det gikk for noen uker siden rykter om at Amazon Prime ville sparke tidligere Top Gear-sjef Jeremy Clarkson og dermed også legge ned både The Grand Tour og Clarkson's Farm i samme ånd, men det ser ut til å være feil. Clarkson's Farm sesong to ble lastet opp forrige fredag, og nå bekrefter hovedpersonen selv at sesong tre blir filmet til kapasitet og vil vises, på Amazon Prime.

Grunnen til at Clarkson's Farm og fremtiden til den serien så usikker ut, var fordi Jeremy skrev en sterkt kritisert spalte i britisk presse om hvordan han ønsket at Meghan Markle skulle bli tvunget til å vandre gjennom en by uten klær mens innbyggerne kastet avføringen på henne, noe han senere ble tvunget til å be om unnskyldning for.