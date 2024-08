Jeremy Renner er sikker på at han kommer tilbake som Hawkeye i Avengers: Doomsday

HQ

MCU ble rystet i helgen da det ble annonsert at Robert Downey Jr. kommer tilbake til Marvel-filmene, men som Dr. Doom i stedet for Iron Man. I forkant av SDCC-avsløringen ble dette selvfølgelig holdt som en stor hemmelighet, men en person som er litt irritert over at de ikke fikk vite sannheten, er Jeremy Renner.

I et intervju med Us Weekly sa Renner at han umiddelbart begynte å sprenge OG Avengers-gruppechatten han deler med sine medskuespillere. En dag håper skuespilleren å komme tilbake til MCU også, og heldigvis er ikke karakteren hans død.

Renner tror han kan komme tilbake allerede på dommedag. "Vi må finne ut av det ... Det hele bare skjedde," sa han.

Vil du se Jeremy Renner tilbake som Hawkeye?