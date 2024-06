Jeremy Renner takket nei til Mission: Impossible - Fallout for å forhindre at karakteren hans ble drept

Nylig gikk Jeremy Renner ut og avslørte at han takket nei til å være med i flere Mission: Impossible -filmer fordi han ønsket å tilbringe mer tid med familien sin i stedet for å være borte i lange perioder og spille inn en ny film i et annet land. Samtidig nevnte Renner at han ikke ville ha noe imot å komme tilbake til serien nå.

Nå har imidlertid Renner dukket opp på podcasten Happy, Sad, Confused og avslørt at det kan ligge mer bak hvorfor han sluttet å medvirke i Mission: Impossible filmer.

"Jeg husker at de prøvde å ta meg med over [havet] i en uke slik at de kunne drepe karakteren min, og jeg sa: 'Nei, det får dere ikke lov til å gjøre. Dere får ikke dra meg over dit og bare drepe karakteren min', liksom, kom deg ut herfra! Hvis du skal gjøre dette, og du skal bruke min rollefigur, så skal du gjøre det riktig.

"eg ropte til [regissør Christopher McQuarrie]:"Dude, du kommer ikke til å gjøre dette mot meg på den måten; du kommer ikke til å gjøre meg feil.""

Det ser selvsagt ut til at det ligger mer bak hvorfor William Brandt sluttet å dukke opp i Mission: Impossible. Når det gjelder om vi får se Renner tilbake i rollen, med oppfølgeren til Dead Reckoning planlagt i 2025, må vi se om han kommer tilbake i noen av de neste filmene etter det, hvis det finnes en fremtid for Mission: Impossible etter den åttende filmen.