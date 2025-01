Jeremy Strong reflekterer over sin omveltende rolle i Springsteen-biopicen

HQ

Jeremy Strong, som er kjent for sine intense prestasjoner, har åpnet opp om rollen som Jon Landau, Bruce Springsteens innflytelsesrike manager, i den kommende biografien Deliver Me From Nowhere. I et nylig intervju med Deadline kalte Strong opplevelsen for en av de mest givende i sin karriere, og understreket dybden i det virkelige båndet mellom Landau og Springsteen.

Filmen utspiller seg under tilblivelsen av Springsteens rå og introspektive Nebraska-album, og utforsker det kunstneriske og personlige veiskillet som definerte et avgjørende øyeblikk i rockelegendens liv. Strong beskriver historien som "kunstnerisk autentisk", og Landau spiller en sentral rolle i utformingen av Springsteens reise.

Den Emmy-vinnende skuespilleren kom også inn på den intime tilgangen han og medskuespilleren Jeremy Allen White hadde til Springsteen og Landau, og fremhevet dynamikken som en slags kjærlighetshistorie - en som er basert på mentorskap og gjensidig respekt. Med Deliver Me From Nowhere planlagt for lansering i 2025, og Strongs nylige Golden Globe-nominasjon for The Apprentice, kan dette året markere et nytt karrierehøydepunkt for skuespilleren?