Jerry Seinfeld: "Jeg savner en dominerende maskulinitet"

Jerry Seinfeld vil selvfølgelig alltid være best kjent som den lett nevrotiske stand-up-komikeren i TV-serien Seinfeld, som ikke bare er en av de mest anerkjente, men også en av de mest sette gjennom tidene. Selv i dag, 26 år etter at den siste episoden ble sendt, betaler strømmetjenester store penger for eksklusive rettigheter til serien.

Men i dag er Jerry også kjent som en stor kritiker av dagens samfunnsklima, der han mener at det er altfor lett å bli avlyst og at det er for mange grenser for hva man kan spøke med, et syn han deler med mange fremtredende komikere - og som har gitt ham mange fiender.

Men Jerry står på sitt, og i den siste episoden av Honestly-podcasten forteller han programleder Bari Weiss at han savner ekte menn, selv om han spøkefullt sier at han aldri ble en selv, og begynner med å definere sitt perspektiv :

"Jeg tenkte virkelig at da jeg var i den tiden, igjen, så var det [John F. Kennedy], det var Muhammad Ali, det var Sean Connery, Howard Cosell, du kan gå hele veien ned dit. Det er en ekte mann."

Selv om han anser det som en "barnslig jakt" å jakte på disse idealene, legger han ikke skjul på at han savner ekte menn:

"Men jeg savner en dominerende maskulinitet. Ja, jeg skjønner det med giftigheten. Takk skal du ha, takk skal du ha. Men jeg liker likevel en ekte mann."

Hvordan ser du selv på det, har mannsrollen blitt dårligere eller går det i riktig retning?

