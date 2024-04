Jerry Seinfeld støtter Larry Davids angrep på Elmo

HQ

Det ble rabalder da Larry David dukket opp på NBCs Today show og havnet i en krangel med Sesame Streets Elmo, en hendelse der David angrep og ga den elskede dukken en skikkelig omgang juling. Noen fans syntes situasjonen var hysterisk morsom, andre syntes det var avskyelig, og Jerry Seinfeld tilhørte tydeligvis den første kategorien.

Seinfeld uttalte selv i Today Show at han fant glede i den bisarre hendelsen, og gikk til og med så langt som å si at det sannsynligvis var en god ting for Elmo også.

Seinfeld sa: "Jeg likte det. Jeg likte det!", hvorpå medprogramleder Jenna Bush Hager svarte "Elmo er en amerikansk skatt!" Dette var alt Seinfeld trengte for å slippe løs et av årets beste sitater, og la til: "Well, even treasures need a beating once in a while."

Er du enig med Seinfeld, eller synes du Larry David gikk over streken med sitt angrep på Elmo?