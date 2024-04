Jerry Seinfeld tror ikke man kan gjøre mange av Seinfelds vitser i dag

HQ

Jerry Seinfeld, som nå er 70 år gammel, regnes som en av de ledende skikkelsene innen amerikansk komedie. Han har hatt en historisk karriere, og likevel mener han at komedien er på vei i feil retning i dag.

I et intervju med The New Yorker forteller han om hvordan visse Seinfeld-episoder sannsynligvis ikke ville blitt laget i dag. "Vi lagde en episode av serien på nittitallet der Kramer bestemmer seg for å starte en virksomhet med å få hjemløse til å trekke rickshaws fordi, som han sier, 'de er utenfor uansett'. Tror du jeg kunne få den episoden på lufta i dag?" sa han.

Deretter gikk han over til å beskrive hva han mener har ødelagt komedien slik den var på 90-tallet. "Dette er resultatet av den ekstreme venstresiden og PK-dritten, og folk som bekymrer seg så mye for å fornærme andre mennesker. Nå går de for å se standupkomikere fordi vi ikke blir kontrollert av noen. Det er publikum som kontrollerer oss. Vi vet når vi er på villspor. Vi vet det med en gang, og vi tilpasser oss umiddelbart. Men når du skriver et manus og det går i fire eller fem forskjellige hender, komiteer, grupper - "Her er vår tanke om denne vitsen". Vel, det er slutten på komedien din."

Er du enig med Seinfeld?