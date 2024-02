Jesse Eisenberg og Riley Keough er hovedrolleinnehaverne i 2024s merkeligste film

Prisen for 2024s merkeligste film går uten tvil til David og Nathan Zellners Sasquatch Sunset. Filmen følger en familie av sasquatcher (dvs. samme skapning som Bigfoot) i deres daglige liv, og den gjør det helt uten dialog. Unødvendig å si at det er et veldig unikt premiss som virker som en katastrofe når man legger det ut.

Traileren til filmen tegner imidlertid et annet bilde. Den bisarre filmen har Jesse Eisenberg og Riley Keough i hovedrollene, og selv om det ikke er noen tvil om at denne filmen er utrolig merkelig, har den også noe forlokkende ved seg.

For å se hva vi mener med det, kan du lese filmens synopsis nedenfor og også se traileren og plakaten. Sasquatch Sunset har kinopremiere 19. april 2024.

Synopsis: "I Nord-Amerikas tåkete skoger begir en familie av sasquatcher - muligens den siste av sitt gåtefulle slag - seg ut på en absurd, episk, morsom og til slutt gripende reise i løpet av ett år. Disse lurvete og edle kjempene kjemper for å overleve mens de befinner seg på kollisjonskurs med den stadig skiftende verdenen rundt dem."