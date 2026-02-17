Jesse Jackson, borgerrettighetsikon og to ganger presidentkandidat, dør 84 år gammel

HQ

Pastor Jesse Jackson, den innflytelsesrike amerikanske borgerrettighetsforkjemperen og Demokratenes dobbelte presidentkandidat, er død i en alder av 84 år, kunngjorde familien hans. Jackson var en veltalende baptistpastor og mangeårig aktivist, og ble kjent under borgerrettighetsbevegelsen på 1960-tallet som en nær medarbeider av Martin Luther King Jr..

Jackson forsøkte å bli nominert til Demokratenes presidentkandidat i 1984 og 1988, og gjennomførte banebrytende kampanjer som mobiliserte svarte velgere og progressive koalisjoner, selv om han aldri sikret seg nominasjonen. Flere tiår senere ble hans landsmann fra Chicago, Barack Obama, USAs første svarte president. Jackson grunnla også Operation PUSH og National Rainbow Coalition, som senere ble slått sammen til Rainbow/PUSH Coalition, og som kjempet for raserettferdighet, økonomisk selvstendighet og sosial likhet.

Utover valgpolitikken spilte Jackson en diplomatisk rolle i å sikre løslatelsen av amerikanere som var fengslet i utlandet, og han var spesialutsending til Afrika under president Bill Clinton. Han mottok Presidential Medal of Freedom i 2000 for sine bidrag til borgerrettigheter og offentlig tjeneste.

Jackson fikk diagnosen Parkinsons sykdom i 2017, men fortsatte å være aktiv i saker som handlet om sosial rettferdighet, blant annet ved å protestere mot politibrutalitet i 2020. Familien hans beskrev ham som en "tjenende leder" som ikke bare viet seg til familien sin, men til "de undertrykte, de stemmeløse og de oversette" over hele verden.