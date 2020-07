Jet Set Radio får åndelig oppfølger

Jet Set Radio var litt av en bisarr opplevelse da SEGA og utvikleren Smilebit utga spillet til Dreamcast i 2000, men det endte med å bli en kultklassiker, som dog av forskjellige årsaker aldri ble en stor spillserie.

Fansen verden over har savnet serien i mange, mange år, og er du en av dem blir du kanskje glad for denne nyheten. Utvikleren Team Reptile, som med seg på laget har komponisten bak Jet Set Radio, Hideki Naganuma, har løftet sløret for en åndelig oppfølger til spillet, nemlig Bomb Rush Cyberfunk.

Foreløpig har vi kun fått en kort teaser, via Twitter, hvor de også skriver følgende:

"Start your own cypher and dance, paint, trick, face off with the cops and stake your claim to the extrusions and cavities of a sprawling metropolis in an alternate future set to he musical brainwaves of Hideki Naganuma."

Ingen lanseringsdato er spikret enda. Nedenfor kan du se teaservideoen og flere bilder.