Jett: The Far Shore forklarer og viser gameplay

Annonseringstraileren til Jett: The Far Shore ga helt klart No Man's Sky-vibber med sitt lille romskip som fløy gjennom veldig varierte omgivelser, men det viser seg at Superbrothers gjør et par ting ganske annerledes.

I den første skikkelige gameplaytraileren fra Jett: The Far Shore forteller Craig D. Adams, spillets "Creative Director", at vi virkelig frarådes å bruke vold på noen måte, for målet er bare å utforske denne verdenen i jakt på et sted og bofeste seg og finne det såkalte "hymnwave"-signalet som har bragt oss dit. Dermed gjelder det bare å bruke romskipets ulike funksjoner til å utforske hver minste krok, se hvordan ulike skapninger reagerer på hverandre ved å lokke dem, flytte på ting og generelt se hvordan ting fungerer når spillet lanseres en gang senere i år.