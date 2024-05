Jez Corden: "100% Steam er på den neste Xboxen"

HQ

Vi har lenge visst at Windows Central-redaktør Jez Corden har gode kontakter hos Microsoft, og han har ofte vært tidlig ute med store scoop om hva spesielt Xbox-teamet har på gang. Nå er han på banen igjen, og slår fast at den neste Xbox-konsollen med 100% sikkerhet vil støtte Steam.

Selv om dette sannsynligvis er spekulasjoner fra hans side snarere enn noe han vet, er 100% likevel automatisk interessant. Å ha Steam-støtte for Xbox ville bety at det plutselig ville være mulig å spille spill som The Last of Us: Part I, Horizon Forbidden West og det nylig utgitte Helldivers II på Microsofts konsoll, og at formatet også ville ha et stort utvalg av indiespill som ellers ville ha gått glipp av konsollen deres.

Inntil vi vet mer, er dette åpenbart bare et rykte, men Corden har hatt rett i spektakulære ting før, og tiden vil vise om hans 100% virkelig betyr 100%.