Jim Carrey er åpen for å komme tilbake som Grinchen

Med høytiden rett rundt hjørnet, er det den perfekte tiden for å revidere How the Grinch Stole Christmas. Jim Carrey, som portretterte Grinchen i filmen fra 2000, har antydet at han er åpen for å komme tilbake til How the Grinch Stole Christmas 2. Det er imidlertid én viktig betingelse: den slitsomme prosessen med å bruke de tunge protesene og sminken som gjorde den opprinnelige forestillingen så fysisk krevende.

Selv om Carrey erkjenner hvor slitsomt det var å tilbringe mange timer i kostymet, mener han at teknologiske fremskritt, som motion capture, kan gjøre en tilbakekomst til rollen mye enklere. Kunne Carrey returnere som Grinchen hvis kostymeprosessen var mindre belastende?

Ville du ønsket å se ham tilbake i rollen?