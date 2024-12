Jim Carrey returnerte til Sonic the Hedgehog 3 fordi han trengte pengene

HQ

Jim Carrey, som tidligere antydet at han vurderte å pensjonere seg etter Sonic the Hedgehog 2, har bekreftet at han kommer tilbake som Dr Ivo Robotnik i Sonic the Hedgehog 3. Carrey forklarte sin beslutning i et intervju og sa noe spøkefullt :

"Jeg har kjøpt en masse ting og trenger pengene."

I tillegg til å gjenta rollen som Dr. Robotnik, vil Carrey også portrettere karakterens bestefar, Gerald Robotnik, noe som betyr doble roller i filmen. Regissør Jeff Fowler uttrykte takknemlighet for Carreys engasjement, og bemerket at skuespillerens deltakelse var avgjørende for prosjektet.

Som de fleste vet, introduserer den nye filmen også Shadow the Hedgehog, som gjenforener Sonic, Knuckles og Tails i en kamp mot denne nye, mystiske fienden. Filmen forventes å bli den mest spennende delen i serien til nå. Sonic the Hedgehog 3 har kinopremiere 20. desember.

Gleder du deg til den nye Sonic-filmen?