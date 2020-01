Jim Carrey vil gjerne spille Dr. Robotnik igjen i en eventuell Sonic-etterfølger

Sonic-filmen har vært igjennom en turbulent produksjonsperiode, som blant annet har involvert en tilbaketrekking av filmen for å endre Sonics design, men nå sier flere analysebyråer at filmen vil få en suksessfull debut på kinoer verden over, og derfor er det allerede snakk om en etterfølger.

Men hva sier skuespiller Jim Carre, som spiller Dr. Robotnik, til det? Ja, han er i hvert fall om bord om en etterfølger er aktuelt. I et intervju med Jake Hamilton forteller Carrey at han gjerne vil utforske Robotnik mer i en eventuell etterfølger.

"This part, I wouldn't mind going to do another one. Because it was so much fun, first of all. You know, and a real challenge to try to convince people that I have a triple-digit IQ."

Sonic-filmen får premiere den 14. februar.