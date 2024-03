Jim Parsons spiller Sheldon igjen i finalen av Young Sheldon.

HQ

Etter syv vellykkede sesonger avsluttes endelig The Big Bang Theory-spinoffen Young Sheldon 16. mai. Dette blir en spesialepisode på en time, og det viser seg at Jim Parsons vil dukke opp og nok en gang spille karakteren Sheldon. Og vi får faktisk mer enn det, for det er også bekreftet at Sheldons kone Amy Farrah Fowler (spilt av Mayim Bialik) kommer tilbake.

Det er ikke kjent hvordan dette vil passe inn i serien, eller om noen andre fra The Big Bang Theory vil gjøre en cameo. Parsons har vært involvert i Young Sheldon helt siden starten, både som utøvende produsent og som seriens forteller.

Gleder du deg til å se den "ekte" Sheldon igjen?

