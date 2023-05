Jim Ryan: PlayStation Showcase viste "den beste og mest varierte spillkatalogen som er mulig"

HQ

Sony hadde sin første store strea, på veldig lenge denne uken. Selv om det ble vist massevis av spill har arrangementet likevel blitt møtt med ganske lunken entusiasme fra spillere som mente at det var for få eksklusive spill, for få AAA-titler og for mye live-service.

Men én som likevel synes det gikk bra og viste Sonys "urokkelige forpliktelse" til å tilby PlayStation-fans "den beste og mest varierte spillkatalogen mulig", er PlayStation-sjef Jim Ryan. Her er hele sitatet fra pressemeldingen:

"Fansen vår forventer og fortjener en jevn strøm av fantastisk innhold. Dagens presentasjon viser vår urokkelige forpliktelse til å tilby dem den beste og mest varierte spillkatalogen som er mulig. Den viser også hvor populær og kraftfull PS5 er, samtidig som det globale utviklermiljøet samler seg for å presse de avanserte mulighetene til det ytterste. Vi investerer tungt i fremtiden med innovativ maskinvare i toppklasse, som PlayStation VR2 og den nylig avslørte Project Q, og vår ekspansjon til PC, mobil og Live Service-spill forandrer hvordan og hvor innholdet vårt kan nytes."

Er du enig med Ryan, eller hadde du forventet mer eller noe annet?