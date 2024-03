Jim Ryans 30 år lange PlayStation-karriere har blitt hedret med et Stars-samleobjekt.

HQ

La oss innse det, vi ønsker alle å bli udødeliggjort som en bobblehead. Det er det ultimate tegn på respekt for ens innsats og utmerkelser, og det vet Sony, som nå har gitt en av sine lengstlevende veteraner bobblehead-behandling.

Den tidligere PlayStation-sjefen Jim Ryan er nå blitt forvandlet til en bobblehead som kan kjøpes gjennom PlayStation Stars -programmet. Ved å spille ett av de utvalgte spillene som Ryan har "kjempet for" i årenes løp, kan du legge det digitale samleobjektet til samlingen din.

Disse spillene inkluderer The Last of Us: Part II, God of War: Ragnarök, Marvel's Spider-Man 2, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, og til og med Destiny 2.

Uavhengig av hva du mener om hvordan Ryan styrte og drev PlayStation i sin tid i toppen av selskapet, er dette en fin måte å hedre en veteran fra spillgiganten på.

Takk, VGC.