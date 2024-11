Jinx blir med i Riots kampspill 2XKO i 2025

HQ

Riot Games var veldig proaktiv med å presentere sitt 2v2-kampspill 2XKO til verden. De avslørte planene om å utvikle spillet for flere år siden, og siden den gang har de også kjørt flere spilltester for at fansen skal kunne sjekke det ut og dele sine tanker. Til tross for dette har vi ingen anelse om når 2XKO faktisk vil debutere, og det ser ikke akkurat ut som det vil være snart heller, ettersom spillet bare har seks mestere, selv om det snart vil utvides til syv.

For å markere at Arcane er tilbake på Netflix har Riot avslørt at den syvende mesteren som skal være tilgjengelig i 2XKO vil være ingen ringere enn den løse kanonen og Piltovers svøpe, Jinx. Den gale karakteren vil bli med 2XKO i 2025, og når det gjelder hvordan hun spiller som en kampspillstjerne, blir vi fortalt:

"Med et arsenal av tilpassede våpen, feller og eksplosiver, slipper Jinx løs kaos uansett hvor hun går. Hun er flink til å regulere fiender og overvelde dem med fargerik ødeleggelse på lang avstand."

Riot har også delt en sniktittvideo av Jinx i aksjon, så husk å se den nedenfor for å sjekke ut designet hennes og hvordan hun vil riste opp ting i spillet når hun debuterer neste år.