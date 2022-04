J.J. Abrams produserer live action-film basert på Hot Wheels

HQ

Det ser ikke ut til å være noen varemerker som er helt sikre fra filmselskapenes sultne klør i den evige jakten på den neste storfilmen, og nå er turen kommet til Mattels klassiske lekebiler Hot Wheels. Det er Deadline som nylig kunne avsløre at en live action-filmatisering med lekebilene i hovedrollen er under produksjon av ingen ringere enn J.J. Abrams. Svært lite informasjon har blitt offentliggjort om den kommende filmen, men Mattel og Warner Bros. ga oss følgende svært korte synopsis:

"Described as a high-throttle actioner, which will showcase some of the world's hottest and sleekest cars, monster trucks and motorcycles."

Det er ikke mye å gå på, men vi kan definitivt forvente å høre mer om Hot Wheels-filmen senere i år og kanskje til og med få en teasertrailer av noe slag.