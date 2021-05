JJ Abrams sier at Portal-filmen fortsatt er under produksjon

Tross at den ser ut til å ha forsvunnet fra jordens overflate, er filmatiseringen av Portal fortsatt på gang. Det har nå produsenten JJ Abrams bekreftet i et intervju med IGN i anledning lanseringen av Super 8 på 4K Blu-ray:

"We actually do have a script that's being written for the Portal movie now at [Warner Bros.]. We're really excited about the take and the pitch, so it feels like that thing's finally on the rails."

Filmen er fortsatt et temmelig hemmelig prosjekt, men Abrams kunne likevel avsløre litt om hva vi har i vente:

"It's got enormous potential for a lot of reasons, one of which is because of the limited narrative of the game, as ingeniously told as it is, the potential of it is so huge. It's gonna be super fun."

Hvem som kommer til å medvirke er enda uklart, og det samme gjelder hvor nær historien kommer til å være den i spillene. Med tanke på at manus ser ut til å begynne å bli klart, kan kanskje de første konkrete detaljene begynne å komme snart.

