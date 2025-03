J.K. Rowling antyder at Harry Potter-skuespillerne har ødelagt filmene for henne Det er fullt mulig at Rowling snakker om et annet sett med tre skuespillere.

HQ Rowling har blitt kastet tilbake i rampelyset etter et innlegg på X, der hun ble spurt om hvilke skuespillere som umiddelbart ødelegger en film for henne. Til det svarte hun "Tre gjetninger". Et ikke så subtilt svar som mange nå velger å tolke som de tre hovedpersonene i Harry Potter-filmene: Daniel Radcliffe, Emma Watson og Rupert Grint. Forholdet mellom Rowling og disse tre har mildt sagt vært anstrengt i en årrekke, ettersom hun har kommet med en rekke uttalelser som av mange har blitt oppfattet som transfobiske. Radcliffe var den første til å ta offentlig avstand fra Rowlings uttalelser, etterfulgt av Watson og Grint, som alle har vært tydelige i sin støtte til transpersoners rettigheter. Hvilken eller hvilke skuespillere ødelegger automatisk en film for deg?