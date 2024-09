J.K. Rowling bekrefter at hun jobber med en "futuristisk" roman

HQ

Etter å ha skapt det verdensomspennende fenomenet Harry Potter har forfatteren J.K. Rowling fortsatt å være svært produktiv, ikke bare ved å utvide Harry Potter-universet ytterligere, men også ved å skape romanene Cormoran Strike under pseudonymet Robert Galbraith.

Men hva skal hun gjøre etter det? Vel, via sosiale medier ble Rowling spurt om hun kunne tenke seg å skrive en "romodyssé". Det viser seg at hun ikke kommer til å gjøre det, men at hun allerede har begynt å jobbe med en futuristisk, jordbunden historie.

Gitt at Rowling er Rowling, er det en god sjanse for at hva det enn blir til slutt vil bli filmatisert og kanskje til og med dukke opp i spillverdenen en dag. Hvor begeistret er du for sci-fi av J.K. Rowling?