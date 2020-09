J.K. Rowling er ikke involvert i Hogwarts Legacy

Du ser på Annonser

Det kommende storspillet fra Avalance Studios som er satt til Harry Potter-universet byr på et gjensyn med trollmannsskolen Galtvort, som spillerne kan utforske med sin hjemmebryggede karakter. Men selv om universet er lånt fra de populære bøkene, blir det snakk om en original historie. Det slår utviklerne nå fast.

På spillets hjemmeside er det blitt lagt ut en FAQ, hvor det står at de populære bøkenes skaper, J.K. Rowling, ikke er direkte involvert i produksjonen.

"J.K. Rowling is not directly involved in the creation of the game, however, her extraordinary body of writing is the foundation of all projects in the Wizarding World. This is not a new story from J.K. Rowling"

Om du håpet på å møte velkjente ansikter blir du nok skuffet. Spillet utspiller seg på 1800-tallet, og utvikleren gjør det også klart at du ikke vil møte verken Ronny, Hermine eller Harry Potter.

Flere spillmedier forbinder Rowlings manglende involvering med visse av hennes Twitter-kommentarer, hvor hun ytrer kontroversielle meninger som blir beskrevet som transfobiske, som har plassert henne midt i en såkalt shitstorm, eller heksejakt om du vil.

Er du fysen på et magisk eventyr kan du kaste deg over Hogwarts Legacy en gang i 2021.