JK Rowling langer ut mot Daniel Radcliffe og Emma Watsons støtte til transpersoner

Harry Potter-forfatteren JK Rowling har vært i hardt vær de siste årene fordi hun rett og slett nekter å akseptere transbevegelsen, særlig hvordan den påvirker unge mennesker. Rowling har ved flere anledninger uttalt via X at bare de som er født med reproduktive organer (XX-kromosomer) er kvinner, mens transkvinner er menn som utgir seg for å være kvinner, noe som har ført til massivt sinne, netthat og boikott av bøkene hennes og filmene/spillene som er basert på dem.

Harry Potter-stjernene Daniel Radcliffe og Emma Watson er to av dem som forbannet Rowlings holdning og mer eller mindre ba om unnskyldning for uttalelsen hennes, noe som førte til at Rowling ikke ble invitert av Warner Bros./HBO til å lage reunion-show der alle de involverte i de hyperpopulære filmene samlet seg foran kameraene. I en ny serie tweets fordømmer Rowling nå skuespillerne som ifølge henne var på feil side.

Rowling via X:

"I løpet av de siste fire årene har Hilary Cass gjennomført den mest robuste gjennomgangen av de medisinske bevisene for transseksuelle barn som noensinne er blitt utført. Bare noen timer etter at den ble offentliggjort i pressen og for offentligheten, slår engasjerte ideologer tilbake. Dette er mennesker som har ansett motstandere for å være "høyreekstreme" fordi de vil vite at det finnes en skikkelig kontrollmekanisme før autistiske, homofile og mishandlede barn - grupper som alle er overrepresentert på kjønnsklinikker - blir etterlatt som steriliserte, inorgasmiske, livslange pasienter.

Jeg forstår at konklusjonene i rapporten kommer som et sjokk for dem som har jaget og demonisert varslere og stemplet motstandere som fanatikere og transfober, men å forsøke å diskreditere Hilary Cass' arbeid er ikke bare misforstått. Det er aktivt ondskapsfullt. Selv om du ikke skammer deg over å ha heiet på det som nå ser ut som alvorlig medisinsk feilbehandling, selv om du ikke vil akseptere at du kan ha tatt feil, hvor er selvoppholdelsesdriften din? Vognen du så gjerne hoppet på, er på vei mot stupet. Og hvis jeg høres sint ut, er det fordi jeg er forbannet sint. Jeg leste Cass i morges, og jeg har vært sint hele dagen. Barn har blitt uopprettelig skadet, og tusenvis er medskyldige, ikke bare leger, men også kjendisenes talerør, media og kyniske selskaper.

Konsekvensene av denne skandalen vil vare i flere tiår. Dere heiet på den. Dere gjorde alt dere kunne for å hindre og forvrenge forskningen. Dere forsøkte å mobbe folk fra jobbene sine fordi de motsatte seg dere. Unge mennesker har blitt utsatt for eksperimenter, blitt ufruktbare og lidende."

En følger skrev dette som svar på innleggene ovenfor:

"Venter bare på at Dan og Emma skal gi deg en veldig offentlig unnskyldning ... vel vitende om at du vil tilgi dem".

Rowlings svar, der hun skjeller ut skuespillerne:

"Ikke trygt, er jeg redd. Kjendiser som støtter opp om en bevegelse som har til hensikt å undergrave kvinners hardt tilkjempede rettigheter, og som har brukt plattformene sine til å heie på mindreåriges overganger, kan spare unnskyldningene sine til traumatiserte detransitioners og sårbare kvinner som er avhengige av enkjønnede rom."